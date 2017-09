Gratis varen met de pont in de spits

Evenementen

Reizigers kunnen tijdens werkdagen in de spits gratis mee. In de toekomst wil de veerdienst ook in het weekend en tijdens evenementen gaan varen, dan tegen een kleine vergoeding. Ook komt er op de boot informatie over culturele activiteiten in Charlois en op Katendrecht.



,,Supertof", vindt Jorien van den Buuse, die zelf in de buurt van Zuidplein woont, maar voor haar werk vaak op Katendrecht en in het centrum moet zijn. ,,Zuid wordt vaak nog onderschat en zo'n pontje kan laten zien dat het ontzettend veel te bieden heeft."



Het idee voor de veerverbinding speelt al langer. De VeerpontZuid kwam ruim vijf jaar geleden naar voren toen er in de Charloisse galerie Hommes een tentoonstelling was over een mogelijke verbinding tussen de Rotterdamse wijk en Katendrecht. ,,Daar vroegen we kunstenaars hoe ze die verbinding het beste konden maken", vertelt Leon van Die, die samen met zijn vrouw de galerie runt.