Greta Thunberg komt tóch niet naar Den Haag en Rotterdam

De Rotterdamse Partij voor de Dieren diende een motie in om Thunberg uit te nodigen in de Maasstad. Die werd aangenomen tijdens de raadsvergadering twee weken geleden. Alleen VVD, PVV en Leefbaar Rotterdam stemden tegen de komst van de activist. Ruud van der Velden, fractievoorzitter van de PvdD, had graag gezien dat Thunberg in gesprek had gegaan met scholieren en de Rotterdamse gemeenteraad had toegesproken. ,,Zeker met het oog op de energietransitie in de Rotterdamse haven en de aanleg van het warmtenet’’, zei hij daarover.