Griekse zwerfhond óók in Nederland op straat gedumpt, dit keer met briefje: ‘Ze heet Daisy’

UPDATE Bestuurder (24) overleden bij aanrijding met vrachtwa­gen bij Sommels­dijk

Op de Langeweg bij Sommelsdijk heeft maandagmiddag rond 14.00 uur een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een vrachtwagen. De auto is meerdere keren over de kop geslagen. De 24-jarige bestuurder is kort hierna overleden aan zijn verwondingen.