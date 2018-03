Groei Rotterdam The Hague Airport eerst langs gemeenteraad

Momenteel is het vliegveld bezig met uitbreidingen aan de terminal om de huidige ongeveer 2 miljoen passagiers per jaar te faciliteren. In de toekomst wil de luchthaven echter nog verder groeien. Een verzoek hiervoor wordt dit jaar nog gedaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie gaat wat de luchthaven wel en niet mag vastleggen in het zogenoemde Luchthavenbesluit.