Groen licht voor nieuw Rotterdams woongebouw aan de Coolhaven

Het gebouw wordt vijftig meter hoog en krijgt zestig appartementen, plus horeca in de plint. Driekwart van de woningen in het nieuwe gebouw zal bestaan uit huurwoningen in het middensegment: die worden gemiddeld zestig vierkante meter groot en zullen een maximale huurprijs van 900 euro krijgen.

Het plan van de Haagse projectontwikkelaar FSD is al een paar jaar oud , maar na vertragingen ging de raad donderdag akkoord met een nieuw bestemmingsplan voor de locatie. De gemeente Rotterdam draagt bijna een miljoen euro bij aan het project, zodat de ontwikkelaar de exploitatie rond kon krijgen met de beperking dat driekwart van de woningen in het betaalbare segment moet vallen.

De raad is te spreken over het ontwerp. ,,Heel bijzonder, en ik ben benieuwd hoe het gaat aansluiten bij de historische gebouwen er omheen’’, zegt Tim de Haan (D66). Hij is ook blij met het flinke aandeel middenhuurwoningen in het complex. De bewoners van het toekomstige complex kijken straks ook uit op het veel geprezen woon- en kantoorcomplex Little C.