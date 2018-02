Groenendijk loopt niet hand in hand op straat

Cabaretier Richard Groenendijk durft niet hand in hand op straat te lopen met zijn vriend. Dat vertelt hij in een interview met De Telegraaf. ,,Dat vind ik heel erg", stelt de komiek. ,,Maar zeker in bepaalde wijken in Rotterdam krijg je dan problemen."

Groenendijk schaamt zich vooral als hij brieven krijgt van jonge homoseksuele jongens die hem als een voorbeeld zien. ,,Dan denk ik: ik ben helemaal geen goed voorbeeld, ik zou me moeten schamen." De cabaretier is eenmaal in elkaar geslagen, twintig jaar geleden. ,,Maar dat was zomaar. Een oom van een kennis zei nog, heel lief bedoeld: als het nou potenrammerij was geweest, hadden ze tenminste een reden gehad!"

Wel ontvangt de komiek veel dreigementen en haatberichten via sociale media. ,,Ik word uitgescholden op internet: teringflikker, dat werk. Heel heftig soms. Het gaat nooit over het vak. Het is altijd van: die irritante nicht, die aandachtsgeile homo. Altijd refereren aan je geaardheid."

Groenendijk vindt het raar als hij hoort dat bezoekers zich storen aan het feit dat hij soms vertelt over zijn leven als homoseksueel. ,,Denk je dat iemand ooit bij Youp zegt: zeg Youp, niet de hele tijd over vrouwen want dat je hetero bent, dat weten we nu wel!"