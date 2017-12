GroenLinks: Geef transgenders 'zwangerschapsverlof'

Column 'Geschreeuw en gelal waardoor ze radeloos was'

8:41 Zo, wat een daadkracht van de gemeente. Dikke pluim! Deze zomer beschreef ik op deze plek een probleem en direct kwam de Coolsingel in actie. Het ging om een kennis die al tijden last had van de toeristen in de illegale Airbnb's bij haar in de buurt, op de Schieweg. Geschreeuw, gelal, en dat hele nachtenlang waardoor ze bijna niet meer sliep en radeloos was geworden.