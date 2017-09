Groep jongeren aangehouden na overval op leeftijdsgenoot

Column Bij de Hoge Heren was het jaren geleden al niet pluis

13:09 Zes mitrailleurs, 182.000 euro in een Jumbotas en een geldtelmachine. Dat vond de politie vorig jaar in de Hoge Heren, zo las ik eergisteren in deze krant. De eigenaar van het spul was volgens justitie ene Mourad, die het appartement had geleend van een Litouwer die al een tijdje niet meer in Nederland verblijft.