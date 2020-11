Groep jongeren schopt weerloze puber meerdere keren tegen zijn hoofd in Rotterdam-Nesselande

kroniek van de stad Thuiswer­ken gaat dus prima samen met seks. Maar dit is niet de hele waarheid

14:59 Het is een zware tijd. Niet alleen voor de mens, ook voor de rat. Die heeft geen tijd voor seks, stond dinsdag in deze krant. Door de intelligente lockdown ligt er veel minder eten op straat. De thuiswerkende mens is schoner dan de niet-thuiswerkende mens. De stadsrat kijkt met verbazing naar de straten. Waar is al dat zwerfafval? Waarom liggen er zo veel mondkapjes in de struiken?