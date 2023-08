Grond verzakt in Rotterdam-Charlois, lekkage is gestopt

Oudere man valt jongere meisjes lastig in speeltuin: ‘Hij vroeg of ze haar benen wijd wilde doen’

In Rotterdam is commotie ontstaan door een ‘vieze man’ die meisjes benadert met seksueel getinte opmerkingen. Ook zou hij in Nieuwerkerk aan de IJssel zijn gezien. Volgens de politie is geen strafbaar feit gepleegd en gaat het om een man die hulp nodig heeft.