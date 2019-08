Groot alarm bij Maasstad Ziekenhuis: mogelijk geval van ebola

Filmpje waarin politie vrouw duwt op Stadhuis­plein opnieuw viral, maar nu in Israël

19:45 Een filmpje dat vorig jaar tot schokkende reacties leidde in ons land gaat opnieuw viral, ditmaal in Israël. Op de beelden wordt een vrouw op het Stadhuisplein in Rotterdam omver geduwd door een agent met wie ze kort daarvoor de confrontatie zocht. Veel Israëli’s menen dat de hoofdrolspeelster in de video de 18-jarige Ahed Tamimi is, een Palestijnse die acht maanden vast zat wegens het slaan en treiteren van soldaten.