Groot alarm Botlek door brand: meerdere havenbedrijven stilgelegd

Heel Engeland smult van seksende gorilla’s in Blijdorp

18:20 Het is een megahit in de Engelse dagbladen: foto’s van twee seksende gorilla’s in Diergaarde Blijdorp. De Schiedamse amateurfotograaf Shirley Kroos (30) schoot de amoureuze kiekjes van de mannetjes Aybo en Thabo vorige week in de Rotterdamse Zoo en plaatste ze in een openbare Facebookgroep.