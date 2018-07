Groot alarm over gaslekkage in loods onder route naar Rotterdam Airport

Column Rotterdam-Zuid zakte weg in een zompig moeras van misère

9:15 Toen ik op Zuid woonde, was Zuid nog gewoon Zuid. Zat de Zuiderster nog bij de Rijnhaven, had Ahoy nog een apostrof en sierde de bronzen Lastdrager nog de kop van pakhuis De Eersteling. De Wilhelminapier was een troosteloos, treurig tochtgat en ik moest helemaal naar de Willemsbrug trappen om in Noord te komen. Geen Zwaan te bekennen.