Groot applaus voor overleden Julie (3) tijdens wedstrijd Sparta

Het 3-jarige meisje uit Delft overleed op 20 april. Haar vader Jesper Neeleman, een fanatiek Sparta-supporter, trof haar dood aan in haar bedje. Hoe het meisje zo plotseling kon overlijden, is nog onduidelijk.



Julie zou deze maand 4 jaar zijn geworden. Daarom riep de fanclub van Sparta haar supporters op in de vierde minuut van de wedstrijd voor haar te klappen. ,,Julie hield namelijk helemaal niet van stilte," schrijft de fanclub in de oproep. Julie kwam regelmatig met haar vader in Het Kasteel om hun club aan te moedigen. De Sparta-fans wilden met het applaus Neelemann en zijn gezin een hart onder de riem steken. Met een staande ovatie en luid applaus werd dit verzoek ruimschoots gehonoreerd. Ook werd er een groot spandoek getoond met daar op ,,Rust zacht lieve Julie".



De oproep om de familie moreel te ondersteunen, bereikte ook de supporters van Heracles. Op Facebook lieten ze weten dat ze in het uitvak graag inhaken op de steunbetuiging.