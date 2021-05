Groot ongeluk A20 met meerdere auto's

VIDEO Nachtrust ruw verstoord door vuurwerk­bom; flatbewo­ners geëvacu­eerd

10:13 Bewoners van een flat aan de Tonijnstraat in Rotterdam-Hoogvliet zaten vannacht iets voor half twee ineens rechtop in bed. Hun nachtrust werd ruw verstoord door een enorme explosie in de benedenhal waarna het trappenhuis vol rook kwam te staan. Vijf bewoners werden daarom door de brandweer via het balkon uit hun woning gehaald.