Grootse plannen voor het Rotterdamse nachtleven: ‘Als je lekker wilde dansen met een biertje was er niks’

‘Mooi paars’ college geeft direct gas: dit zijn de nieuwe plannen voor Capelle

Capelle aan den IJssel wil de inwoners de komende jaren laten meebeslissen over het wel en wee van hun buurt. Het nieuwe college van Leefbaar Capelle, VVD, D66 en PvdA - ‘mooi paars’ - wil in delen van de stad onder Capellenaren peilen of een bepaald idee in goede aarde valt. Ook op andere vlakken krijgen burgers volop de kans om hun zegje te doen over zaken die hen boven het hoofd hangen. Burgemeester Peter Oskam waakt over dit proces.

