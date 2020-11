Grootste cokevondst in Rotterdamse woning sinds jaren: ‘Ze lagen te slapen met 300 kilo naast hun bed’

Supermarkt Voorscho­ter­laan voor derde keer in vier maanden tijd overvallen

11 november De supermarkt Spar aan de Voorschoterlaan in Rotterdam-Kralingen is dinsdagavond overvallen. Het is al de derde keer in vier maanden tijd dat de supermarkt is overvallen. Een man bedreigde een 19-jarige caissière met een onbekend voorwerp.