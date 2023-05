Grootste houten zeilschip komt naar Rotterdam en gaat open voor bezoekers

MET VIDEO De Rotterdam maakt bijzondere reis van New York naar Rotterdam: aan boord bij een emotionele trip

Feest aan boord van de Rotterdam! Het vlaggenschip van de Holland America Line arriveert dinsdagochtend in Rotterdam voor de 150ste verjaardag van de HAL. De cruisemaatschappij viert dat jubileum met een historische trip, die begon in New York. AD Rotterdams Dagblad voer een paar dagen mee.