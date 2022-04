Grote antiterrorisme-oefening in Rotterdamse haven

Zevenkamp vreest parkeerpro­bleem bij komst Albert Heijn

De komst van Albert Heijn naar het Ambachtsplein blijft de gemoederen bezighouden in Zevenkamp. Weliswaar is de Rotterdamse buurt blij dat de leegstand in het winkelcentrum eindelijk wordt gevuld, al is dat pas medio 2024, gevreesd wordt wel voor een parkeerprobleem.

