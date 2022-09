Grote brand bij olievatenbedrijf in Europoort onder controle

De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten in de rook, meldt de veiligheidsregio.



In het pand worden olievaten geproduceerd. Hoogstwaarschijnlijk is er in het productieproces iets niet goed gegaan, waardoor er brand is ontstaan in de oven van de fabriek. Het vuur woedde vooral in het dak van het pand. Achter het bedrijf bevinden zich grote oliesilo's, de brandweer houdt hier rekening mee. Er zijn geen slachtoffers betrokken bij het ongeval.