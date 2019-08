Grote brand bij recyclingsbedrijf, Maastunnel in beide richtingen dicht

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat iedereen naar buiten is. ,,Gelukkig ontdekten we het vrij snel en hebben direct de brandweer gewaarschuwd.’’ Wel zijn tot nu toe al twee mensen even door ambulancepersoneel gecontroleerd.

De rook is tot in de wijde omgeving te zien en drijft richting het zuiden, de wijk in. De Veiligheidsregio raadt iedereen aan deuren en ramen te sluiten wanneer last wordt ervaren. De brand trekt ook de nodige kijkers. Het verkeer aan beide kanten van de afgesloten tunnel staat muurvast.