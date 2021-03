Grote brand Capelle aan den IJssel treft tientallen zzp’ers, kantoorpand deels verwoest

In het bedrijfsverzamelgebouw - voorheen een Amerikaanse legerbasis - zitten zo'n 120 ondernemers. Het gaat om allerlei soorten zelfstandigen: van advocaten tot webdesigners. Hoeveel ondernemers precies door de brand zijn getroffen, is nog niet bekend. Vastgoedeigenaar Wim Schipper is al even ter plaatse, maar staat ‘nog te trillen op zijn benen’. ,,Zo groot heb ik nog nooit meegemaakt.”



Volgens Schipper is het drama dan ook enorm. ,,Die hebben daar een kamer met een bureautje, een computer. Die zijn voorlopig even klaar.” De meubelwinkel, waar de brand begon, kan als verloren worden beschouwd. Hoe groot de schade aan de voormalige legerbasis is, is nog niet exact duidelijk. De achterkant, die grenst aan de meubelzaak, is zwartgeblakerd. Maar de voorkant ziet er onbeschadigd uit. Brandweerlieden forceren op dit moment de deur van het gebouw om de schade te bekijken.