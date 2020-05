Grote brand in meerdere woningen Rotterdam-Zuid

Auto uit de bosjes getakeld langs A16 bij Ridderkerk

10:44 Dat was even schrikken: een auto is vanmorgen op de kop terecht gekomen in de berm langs de A16 bij Ridderkerk. De twee inzittenden raakten niet gewond. De 19-jarige bestuurder uit Rotterdam is aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag. In de auto werd lachgas aangetroffen.