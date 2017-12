Grote brand in woontoren 100Hoog aan Wijnhaven

UpdateIn Libanees restaurant en shishalounge Comptoir in woontoren 100Hoog aan de Wijnhaven in Rotterdam heeft een zeer grote brand gewoed. De vlammen sloegen aan de voorkant uit het pand.

De rookwolken zijn tot ver in de stad te zien.Bij de brand hebben omwonenden 'een paar zware klappen' gehoord. Volgens een vriend van de eigenaar zou de stoppenkast ontploft zijn. De politie spreekt ook over een explosie. Volgens omstanders zit er een flink gat in de gevel. Ook de naastgelegen zaak Encore staat vol rook. Er zijn nog steeds knalletjes te horen.

De brand is doorgeslagen naar de eerste verdieping, waar auto's geparkeerd staan. Door de brand is er flinke schade aan Sommige woningen daarboven staan ook vol rook. Een deel van de woontoren is ontruimd. Er is een NL-ALERT verspreid, waarbij omwonenden wordt opgeroepen ramen en deuren te sluiten.

,,Ik hoorde een enorme knal'', vertelt één van de bewoners die op de derde verdieping van de woontoren woont. ,,Het klonk bizar hard. Iedereen was in paniek. De ergste schrik is inmiddels wel voorbij, maar ik ben toch wel ongerust over de toestand van mijn woning.''