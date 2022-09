Grote controleactie op Rotterdamse luchthaven. Opvallendste vangst? Partijtje vlees van 25 kilo

Aboutaleb opnieuw naar het buitenland voor werk, ditmaal naar New York

Burgemeester Aboutaleb is volgende week drie dagen in New York voor werkbezoek. Hij is door door de Clinton Foundation uitgenodigd voor een waterstofconferentie. Deze reis volgt kort nadat meerdere fracties begin deze maand hun kritiek uitten over het reisgedrag van de burgemeester.

16 september