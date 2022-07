Grote drukte bij opwarmen voor Zomercarnaval: persoon raakt zwaargewond bij steekpartij

Met ontelbare kleine lichtjes was de nieuwe Lighting Parade vrijdagavond een fonkelend voorproefje voor het Zomercarnaval. Er waren honderden feestvierders op de been op de Coolsingel. In de grote drukte vond een steekpartij plaats, waarbij één persoon zwaargewond raakte.

Het opwarmen voor het Zomercarnaval, dat tweemaal niet doorging vanwege de coronapandemie, was een groot feest. Op de Coolsingel waren honderden mensen die genoten van het spektakel. Volgens omstanders was het ‘gezellig druk’ bij de brassbands en verschillende podia met dj's en optredens. Tegen de tijd dat de nieuwe lichtjesparade startte, was het zelfs echt dringen.

Een zwaargewonde bij steekpartij

Vele mensen kregen niet mee wat zich juist toen in de buurt van het Stadhuisplein afspeelde. Bij een steekpartij raakte één persoon zwaargewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en was op dat moment niet aanspreekbaar.

Volledig scherm Ambulances waren snel ter plaatste om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. © AD

Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niks bekend. De dader is nog niet gevonden. De politie deed onderzoek en sloot daarvoor een deel van de Coolsingel af net als het Stadhuisplein. Uiteindelijk werd het hele uitgaansplein afgesloten. Dit verliep gemoedelijk, met hulp van de ME met pet op. Vrienden van het slachtoffer haastten zich overstuur naar het ziekenhuis.

Straatparade urenlang in centrum

De straatparade begint zaterdag om 13 uur op de Blaak. Deze keer niet meer met praalwagens: de kosten waren te hoog maar er was bovenal geen loods om de wagens op te bouwen.

Maar de dansers met spectaculaire outfits en extra versierde muziekwagens zijn wel van de partij. Om ongeveer 19 uur is het einde, maar daarna is er nog feest op de podia met opnieuw optredens en dj's. Op het Stationsplein is vanaf 12 uur een recordpoging salsadansen.

Volledig scherm De route van de straatparade. © RotterdamUnlimited

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.