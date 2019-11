Grote groep verstekelingen - inclusief zes minderjarigen - komt vermoedelijk uit Midden-Oosten

Leefbaar eist direct actie bij flat na dodelijke steekpar­tij

7:30 Leefbaar Rotterdam eist direct actie tegen de ‘extreem onveilige en schandelijke situatie’ in serviceflat De Kulk in Rotterdam-Hoogvliet. Hier werd afgelopen maandagmiddag een 62-jarige man doodgestoken door een 50-jarige cliënt van zorginstelling Pameijer die in de flat woonde.