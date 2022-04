Grote opkomst op het Kruisplein voor steunmanifestatie toeslagenaffaire

Kapitein Kees belandde door ‘grote golf’ in rivier en kwam op de tast vrij: ‘Er was overal water om me heen’

Kapitein Kees Post van het donderdagavond bij Hoek van Holland gekapseisde vrachtschip Mar-Grethe wacht met een knoop in zijn maag op nieuws over zijn stuurman Wilco de Groot (20), die nog niet is gevonden. Hij is waarschijnlijk niet meer in leven. ,,Ik heb geen idee hoe ik zelf buiten ben gekomen.”

15 april