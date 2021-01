Grote uitslaande brand in het theater en restaurant van Plaswijckpark: ‘Uitermate verdrietig’

Wanneer een rieten dak in brand staat, moet de brandweer speciale blustechnieken gebruiken. Dit omdat riet, in tegenstelling tot stenen dakpannen, meebrandt. De hoeveelheid brandstof bij een brand is daardoor groter. ,,De enige manier om een dergelijke brand te blussen is, naast het gebruik van bluswater, door een zogeheten stoplijn op het rieten dak te creëren”, legde de woordvoerder van het korps Brandweer Haaglanden eerder uit. ,,Een stoplijn maak je door het riet van boven naar beneden over een aanzienlijke breedte weg te halen. Daarmee haal je de brandstof weg en ontstaan er openingen om de brand van buitenaf te blussen met specialistische blusmiddelen.’’



Het razend populaire attractiepark is sinds 1923 in Hillegersberg-Schiebroek gevestigd. In de loop der jaren is het groter en groter geworden. Omwille van de coronamaatregelen is de attractie al weken gesloten.