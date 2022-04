Grote uittocht naar Marseille: plek voor 3250 supporters van Feyenoord bij halve finale

Het legioen kan Feyenoord volgende week in Marseille massaal steunen. De Rotterdamse club mag 3245 supporters meenemen naar het Stade Vélodrome voor de Europese halve finale. Een uittocht die herinneringen zal oproepen aan de halve finale twintig jaar geleden in Milaan, toen Inter met 0-1 werd verslagen.

Donderdag staat eerst de thuiswedstrijd tegen Olympique op het programma. De politie verwacht tot vijftienhonderd supporters uit Frankrijk, de Franse media spreken over tweeduizend. Lang was er onzekerheid over hoeveel supporters van Feyenoord op Bevrijdingsdag welkom zijn in Marseille.

Eerder problemen

Aan de kwartfinale heeft Marseille geen goede herinneringen. De avond voor de wedstrijd tegen PAOK Thessaloniki waren en vechtpartijen tussen rivaliserende supporters, volgens de Fransen omdat de Grieken mensen op het terras lastigvielen. Ook in het stadion ging het mis, toen er van het ene naar het andere vak vuurwerk werd afgestoken. De UEFA bestrafte dit met een hoge boete én de noordkant van het stadion moet leeg blijven.

Uiteindelijk krijgt Feyenoord toch een uitvak, dat net zo groot is als de regels van de UEFA: 5 procent van de hele capaciteit. Door dit nieuws zullen supporters alsnog die kant op willen voor deze historische buitenlandtrip, als ze vrije dagen kunnen regelen. Waarbij er weinig enige twijfel is over Marseille.

Treinen zitten vol

De prijzen voor de reis naar Marseille zijn echter hoog. De prijzen schoten direct omhoog, nadat Feyenoord in Praag de halve finale had gehaald. Vele hebben al een omweg geboekt om deze meivakantie voor een redelijke prijs in Zuid-Frankrijk te komen. Via München, via Dublin, of een deel met de trein en dan verder vliegen. De verwachting is dat ook vele supporters in de auto zullen stappen om de 1200 kilometer af te leggen.

Volledig scherm Overal reist dit spandoek met het legioen mee, zo ook in Praag. © ANP

Wie nu nog met het vliegtuig wil, moet creatief zijn. De treinen vooral van Marseille naar huis zijn allemaal volgeboekt. FSV de Feijenoorder is het niet gelukt zelf een vliegreis te regelen. ,,Met pijn in het hart moeten we helaas wederom een vliegreis voorbij laten gaan voor de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille’’, stelt de supportersvereniging. ,,Het enorme personeelstekort, in combinatie met aantrekkende luchtvaartbranche én het feit dat de Nederlandse vliegvelden zijn ‘gekort’ op nachtslots (landingsrechten) maken het praktisch onmogelijk om door dat doolhof heen te navigeren.’’

Busreizen

Desondanks hoopt FSV De Feijenoorder dat ‘vele duizenden Feyenoorders de reis naar Marseille zullen afleggen’. De supportersvereniging regelt een busreis, die via Feyenoord kan worden geboekt. Waaraan overigens wel een limiet zit, want ook het busbedrijf kan niet ontelbare bussen laten rijden. In totaal kunnen drie bussen rijden. ,,Bijkomend voordeel: een busreis geeft ons sfeerteam de ruimte om materialen mee te nemen naar Marseille om daar een actie te doen. Deze voorbereidingen zijn al in volle gang!’’ In Praag waren er vlaggen en meerdere spandoeken, waarmee het sfeerteam keer op keer bewondering oproept.

De Franse supporters kunnen deze donderdag verzamelen op het Gelderseplein, naast de Oude Haven. Zij mogen in een mars naar het stadion lopen.

