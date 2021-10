Duizenden demonstranten liepen zondag mee over de Erasmusbrug om ook in het Rotterdamse centrum hun stem voor een eerlijk woonbeleid te laten horen. Voor het overgrote deel kwam het politiegeweld uit het niets. ,,Er werd niet gewaarschuwd. Er was geen zichtbare aanleiding voor het gebruik van geweld’’, zegt Kiki Udding van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.