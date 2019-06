Grote zorgen om vermissing Mohamed Anaya (26): misdrijf niet uitgesloten

Deze wijkconcië­r­ges zijn scherp op vervuilers in achter­stands­wij­ken

18 juni De strijd tegen zwerfvuil en het dumpen van huisvuil náást afvalcontainers wordt in de Afrikaanderwijk, Hillesluis, Feijenoord en de Landbouwbuurt een tandje opgevoerd. Vandaag werden de vier nieuwe wijkconciërges die in deze Rotterdamse achterstandswijken sinds kort aan de slag zijn, officieel in het zonnetje gezet door wethouder Bert Wijbenga. In totaal heeft Rotterdam nu 27 wijkconciërges.