Gruis en stukgesneden vlees taboe tijdens WK oestersteken

Bergweg afgesloten voor reconstruc­tie dodelijk ongeluk

21:12 Vanavond wordt een deel van de Bergweg in Rotterdam-Noord enige uren afgesloten. Forensische experts voeren in opdracht van het Openbaar Ministerie een reconstructie uit van het dodelijke ongeval dat in juli vorig jaar plaatsvond op de kruising Rodenrijselaan en de Zwart Jan straat.