Gruwelijk ongeval: persoon gereanimeerd na beknelling tussen hoogwerker en verkeerslicht

Man gewond bij steekpar­tij in Charlois

Een 31-jarige Rotterdammer is zondagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Tarwewijk in Rotterdam-Charlois. Volgens de politie liep hij meerdere steekwonden op, maar is hij buiten levensgevaar. Wel is hij naar het ziekenhuis vervoerd.

