Gudo geeft live commentaar bij de Oscars: ‘Als Will Smith niet wint, eet ik in de zaal mijn schoen op’

Man na achtervol­ging aangehou­den voor gevaarlijk hard rijden op Molenvliet

Op de Molenvliet in de Lombardijen is een verdachte aangehouden die met veel te hoge snelheid over de straat reed. De verdachte ging er in eerste instantie vandoor, maar na een achtervolging heeft de politie de verdachte aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. De auto van de bestuurder is in beslag genomen.

10:54