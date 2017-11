Guido Weijers voor het eerst live met oudjaar in Oude Luxor

Het is de achtste keer dat Guido Weijers op de laatste dag van het jaar te zien is op televisie, maar de cabaretier viert oudejaarsavond dit jaar voor het eerst ook echt in het theater in plaats van thuis. ,,Dit is veel spannender dan een show vooraf opnemen'', aldus Weijers. ,,Ik moet op de minuut getimed klaar zijn met de hele voorstelling. Het is een grote uitdaging, de vrijheid te nemen om te improviseren, maar wel voor twaalf uur klaar te zijn. Dat wordt heel spannend."