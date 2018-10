Guus Meeuwis als surprise-act bij André Hazes

Ongeduldi­ge dronkaard veroor­zaakt kop-staart aanrijding

8:29 Een dronken automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een kop-staart aanrijding veroorzaakt op de Westblaak in hartje Rotterdam. Bij zijn arrestatie vroeg de beginnende bestuurder of de zaak meteen kon worden afgehandeld door justitie, want, zo zei hij: ,,Ik wil naar huis.‘’