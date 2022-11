Haal de ijzers maar uit het vet! Schaatsen kan weer volop in het Plaswijckpark

Rotterdam­se politie­chef grijpt ondanks kritiek niet direct in, maar: ‘Wat wij opschrij­ven moet kloppen’

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke wacht op het onderzoek van de Rijksrecherche voor hij mogelijk stappen neemt tegen de agent, die loog over de arrestatie van een 41-jarige garagehouder. ,,Als de waarheid in het geding komt, moeten we dat niet willen verdedigen’’, zegt hij echter wel, nadat de politie het eerder opnam voor de agent.

24 november