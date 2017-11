Rotterdammer aangehouden voor inbraak parenclub

De politie kwam de verdachten op het spoor via een anonieme tip dat drie mannen in een woning in Rozenburg het geld dat ze hadden buitgemaakt aan het verdelen waren. Toen de agenten ter plaatse waren, verlieten de verdachten de woning met diverse tassen en reden in twee auto's naar Den Haag, waar zij de vierde verdachte ophaalden. De agenten hebben de verdachten bij de Eekhoornrade aangehouden.

Het viertal had in de tassen een deel van de buit uit de nachtclub meegenomen. Daarnaast trof de politie ook andere gestolen waar van inbraken in de regio. De rest van het bedrag werd gevonden in de woning in Rozenburg. Daarnaast vond de politie in de woning ook drie vuurwapens en munitie. Het precieze bedrag dat er is buitgemaakt in de parenclub is niet bekend, maar het zou om enkele tonnen gaan.