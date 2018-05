Man aangehouden voor verdacht pakketje in Berkel en Rodenrijs

Video Rotterdam is in trek: 'Het is hier hartstikke mooi'

16:47 Ja, Rotterdam is tof. De toeristen die over het Willemsplein banjeren, vlakbij de dobberende aanlegsteiger van rondvaartgigant Spido, zijn vol lof over de Maasstad als plek om een dagje – of zelfs meer – te vertoeven. ,,Een hele interessante stad. Hier gebeurt van alles’’, zegt bezoeker Fenna de Ley (74) uit Amsterdam.