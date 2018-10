OM vervolgt Roy B. (27) voor betrokkenheid bij dood Orlando

Plunde­raars juweliers­win­kel zijn mogelijk vader en zoon

13:49 In de jacht op de twee inbrekers die afgelopen augustus in winkelcentrum Alexandrium de etalage van juwelier Siebel plunderden, richt de politie zich op een vader en zoon. In het tv-programma Opsporing Verzocht is gisteravond gemeld dat een tip in die richting is binnengekomen.