Halve finale WK op groot scherm te zien bij poppodium Annabel

Goed nieuws voor alle voetbalfans: beide halve finales van het WK in Qatar zijn te zien in poppodium Annabel. Eigenaar Aziz Yagoub speelt in op de climax van voetbaltoernooi. Op dinsdag kun je op groot scherm de halve finale Argentinië-Kroatië bewonderen, een dag later de historische wedstrijd tussen Frankrijk-Marokko.

Yagoub besloot zaterdag pas, nadat de laatste kwartfinales waren gespeeld, om een groot scherm op te hangen in Annabel. De sensationele winst van Marokko op Portugal gaf de doorslag. ,Ik proefde dat er een grote behoefte was aan het kijken van de halve finale van Marokko”, zegt Yagoub.

Gigantisch

“Het is zo’n gigantische prestatie. Als Nederland in de halve finale komt, oké, maar Marokko? Dat team is nog nooit zo ver gekomen.”

Eerst was het idee om een groot scherm ergens in de stad te plaatsen, maar door alle commotie rondom het WK, besloot Yagoub daarmee te wachten.

Mensen willen nu niet langer op de bank het WK zien, denkt Yagoub. Daarom opent Annabel aanstaande dinsdag en woensdag zijn deuren voor voetbalfans. Een uur voor elke wedstrijd gaan ze open. De entree is gratis. In totaal kunnen duizend mensen de wedstrijd zien. ,,Maar we richten het in voor vijfhonderd mensen", zegt Yagoub.

Gevangen

Yagoub zelf kijkt ook enorm naar de wedstrijd uit. Als Marokkaanse Nederlander is hij maar wat trots op zijn land. ,,Wij Marokkaanse Nederlanders zitten soms wel eens gevangen tussen twee culturen. Dat is soms lastig, maar er zitten ook voordelen aan. Als Oranje eruit is, kan ik nog voor Marokko juichen.”

Na vorige winstpartijen van Marokko werd er flink gefeest in de stad, maar werd het ook hier en daar onrustig. Ook moest de ME op sommige plekken ingrijpen. Yagoub is toch niet bang voor onrust. ,,Dat scootertuig dat ellende in de stad veroorzaakt en niet alleen van Marokkaanse komaf is, komt sowieso niet bij ons binnen.”

