Hamburgerketen Five Guys naar winkelcentrum Alexandrium

Steeds meer ho­tel­over­nach­tin­gen in Rotterdam

9:36 Het aantal hotelovernachtingen in Rotterdam is in de eerste helft van dit jaar toegenomen. Het aantal gasten dat in de Maasstad een overnachting in een hotel heeft geboekt, is met bijna tien procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Landelijk ligt de stijging rond de negen procent.