Handen vol aan hondenpoep

Steeds meer gemeenten in deze regio, zoals Krimpen aan den IJssel, Schiedam, Brielle en Hellevoetsluis, proberen het probleem aan te pakken door gratis hondenpoepzakjes aan te bieden. Het lijkt, zeker in kleinere gemeenschappen met grotere sociale controle, een goed middel in de immer voortdurende strijd tegen hondenpoepoverlast. Maar in de praktijk blijkt het toch niet overal een groot succes te zijn. De drollen verdwijnen nergens helemaal van straat, en handhaving blijft dan ook volgens bewoners hard nodig. In Korendijk zijn ze van de preventieve aanpak afgestapt en zetten ze sinds kort buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in.

Handhaving

Die handhaving komt niet overal van de grond. Zo deelden gemeentelijke opsporingsambtenaren (stadswachten) in Hellevoetsluis - de gemeente in deze regio waar inwoners zich het meest ergeren aan hondenpoep - het afgelopen jaar maar enkele boetes uit voor het niet opruimen van de uitwerpselen. Datzelfde geldt voor andere gemeenten in de regio.



De VVD in Hellevoetsluis is dan ook niet echt blij met de gemeentelijke handhavers, die volgens de partij niet de middelen hebben om op te treden wanneer dat nodig is. Raadslid Cees van Leeuwen, die vorig jaar voorstelde om de handhavers stage te laten lopen in Rotterdam, is zelfs zo ontevreden dat hij wil kijken of het mogelijk is de opsporingsambtenaren in te ruilen voor drie extra agenten.



Hij gelooft niet dat het onmogelijk is om asociale baasjes te beboeten. In Rotterdam weten ze bijvoorbeeld wél raad met overtreders. Het aantal boetes steeg daar zelfs fors van 116 in 2015 naar 183 vorig jaar. De cijfers voor dit jaar zijn nog niet bekend.