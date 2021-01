Handgranaat ontploft voor woning van Rotterdams gezin: ‘Hier gebeurt nooit wat, daarom schrik je zo’

Made in 010 Willem is als ‘de boer van het dijkje’ een begrip in de wijde omgeving: ‘Als wij stoppen, stopt het echt’

12:00 In heel IJsselmonde en omgeving is hij bekend: Willem Klootwijk (67), ‘de boer van het dijkje’. Dat is de man waar ‘pa en moe’ vroeger naartoe gingen voor een mud aardappelen of dertig kilo bonen. Maar tegenwoordig voelt hij ook de adem van budgetsupermarkten, met bestemmingsplannen stoeiende gemeenten en projectontwikkelaars in zijn nek hijgen. ‘Het einde van een tijdperk komt in zicht.’