Handgranaat verwijderd bij ingang Villa Thalia

Bewoners sturen 'brandbrief' over verkeer Feyenoord City

12:00 Bewoners van de Veranda maken zich grote zorgen over de mobiliteit rond De Kuip. Toezeggingen worden niet nagekomen en er zijn twijfels over het 'verkeerscontract' dat Feyenoord en de gemeente onlangs over Feyenoord City afsloten, zo schrijft de stichting Bewonersbelangen 010 de Veranda (BBV) in een gepeperde brief aan de gemeenteraad.