Vroeger was dat anders. Toen schreef de handhaver enkel parkeerboetes uit en controleerden ze op afval. Dat takenpakket is inmiddels flink uitgebreid. ,,Handhavers zijn hard nodig”, vindt Oskam. ,,Ze pakken veel op waar de politie geen tijd voor heeft.” Zo spelen ze in Capelle een grote rol bij de aanpak van verwarde personen.



In tegenstelling tot de politie hebben de handhavers geen wapens tot hun beschikking. Ze moeten het alleen met handboeien doen. Oskam pleit niet voor pepperspray of een wapenstok. Wel zou hij graag zien dat andere gemeenten ook meer inzetten op de professionalisering van hun handhavers. ,,Handhavers krijgen een steeds belangrijkere rol in de samenleving en het imago wordt beter als het niveau in heel Nederland omhoog gaat.”



Rocky Emmen van Handhaving Capelle ziet dat hij in de gemeente steeds serieuzer wordt genomen. ,,Maar dat kan nog veel beter. Mensen moeten weten dat we geen simpele bonnenschrijvers zijn. Het opleidingsniveau is flink gestegen en we hebben een betere uitstraling met landelijke uniformen. Vroeger ontbrak het gewoon aan niveau.”