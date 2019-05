Handweigering zet kwaad bloed: Rotterdamse Gele Hesjes voortaan in het oranje

Voorman Marco de Haas van de Rotterdamse Gele Hesjesbeweging gaat vandaag nog oranje hesjes inslaan, zodat hij die voor aanvang van de eerstvolgende demonstratie kan uitdelen aan zijn mede-sympathisanten. ,,De handweigeraars hebben de beweging besmeurd, en dat is een schande’’, foetert De Haas, die afgelopen maanden in Rotterdam sympathie wist te wekken met zijn vreedzame protestmarsen. ,,Wat je ook van Rutte vindt, geef hem op zijn minst fatsoenlijk een hand. Desnoods knijp je er flink in.’’



Jan Dijkgraaf, de grondlegger van de Rotterdamse Gele Hesjes en voorganger van De Haas, opperde eerder al eens om oranje tot lijfkleur uit te roepen. Dit om een onderscheid te maken met de Franse Gele Hesjes, die geregeld het nieuws halen vanwege het gebruik van geweld. De Rotterdamse demonstranten kozen uiteindelijk toch voor geel, omdat oranje associaties kan oproepen met de op een fiasco uitgelopen Oranjerevolutie in Oekraïne in 2004. ,,Door dat onbeschofte gedrag van die twee hesjes moeten we nu alsnog van kleur veranderen’’, zegt De Haas.