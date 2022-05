Hannie Mans zet het levenswerk van haar zus voort met haar tweedehands servieswinkel

Deze brug is maanden afgesloten: ‘Ik houd mijn hart vast voor wanneer hier een ambulance moet komen’

Rozenburg, een dorp onder de rook van Rotterdam, ligt ingeklemd tussen de haven, industriegebieden en veel water. Wil je er weg, dan heb je drie opties: de tunnel, het pontje of de Calandbrug. En die laatste is nu maandenlang afgesloten vanwege reparaties. ,,Je moet nu omrijden via een naargeestige route, gevaarlijk voor vrouwen en meisjes.’’

20 mei