'Harde ingrepen in haven nodig om de klimaatdoelen te halen'

De CO2-uitstoot van de Rotterdamse haven is de laatste tien jaar flink gegroeid, blijkt uit cijfers van de regionale milieudienst DCMR. Die staan haaks op de groene ambities van de haven en het klimaatakkoord van Parijs. Over dertien jaar moet de uitstoot van het broeikasgas juist zijn gehalveerd en in 2050 zelfs teruggebracht tot nul.



,,Ik ben niet optimistisch over het bereiken van de klimaatdoelen'', bekent Bart Kuipers, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit. ,,Het is moeilijk. De kolencentrales, die verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de CO2-emissie, zouden hun uitstoot afvangen en opslaan. Dat project is afgeblazen. Circulaire industrie en biobased vergen nog veel onderzoek en investeringen. Wind en zon bepalen nog maar een klein deel van de energieproductie. Er moet echt wat gebeuren.''



De situatie is wat hem betreft 'niet hopeloos', maar dan zijn er wel harde ingrepen nodig. ,,De overgang naar een schone haven kan niet pijnloos verlopen. Er moeten dramatische besluiten worden genomen.''



Te beginnen met het sluiten van de kolencentrales. ,,Daar zal compensatie van het rijk tegenover moeten staan. De transitie zal ook pijn doen bij de regering en de belastingbetaler.''